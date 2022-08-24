Мережу підкорює приквел до серіалу "Гра престолів" – "Дім Дракона". Серіал вже став найпопулярнішим у світі за переглядами. Першу серію, яка стартувала 21 серпня, переглянули 10 мільйонів користувачів.

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Австралійська акторка Міллі Олкок, яка зіграла у серіалі Рейніру – доньку короля Візеріса I, показала глядачам себе в іншому аплуа – вона знялася у стильні фотосесії.

Сюжет серіалу розгортається за 200 років до початку подій основного серіалу "Гра престолів" та показує період розквіту роду Таргарієнів, який править сімома королівствами Вестероса.

Головні герої серіалу "Дім Дракона" вже збирають мільйони підписників у своїх соцмережах та завойовують увагу всього світу.

Модний глянець Flaunt запросив одну з головних героїнь серіалу Міллі Олкок знятися для серпневого номера.

Перед камерою фотографа акторка позувала у вбранні від провідних світових дизайнерів. Вони приміряла на собі комбінезон від Loewe, мереживну сукню Givenchy, шкіряне пальто Chloe, сумку від Carolina Herrera та аксесуари від люксового ювелірного будинку Bvlgari.

Стилісти вклали коротке біляве волосся Міллі у легкі хвильки, а візажисти зробили ефектний макіяж.



Міллі Олкок знялася для глянцю / Фото з Flaunt



Міллі Олкок знялася для глянцю / Фото з Flaunt



Міллі Олкок знялася для глянцю / Фото з Flaunt



Міллі Олкок знялася для глянцю / Фото з Flaunt



Міллі Олкок знялася для глянцю / Фото з Flaunt



Міллі Олкок знялася для глянцю / Фото з Flaunt



Міллі Олкок знялася для глянцю / Фото з Flaunt