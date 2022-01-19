"Прогулка по Луне": модель Жасмин Тукс позировала на склоне каньона в пальто и на каблуках

Бывший "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret Жасмин Тукс активно развивает свою модельную карьеру. Девушка поделилась смелыми кадрами с фотосессии для модного бренда.

Известный бренд Revolve пригласил моделей на съемки рекламной кампании в парк Гранд-Каньон. Там звезда позировала в разнообразных нарядах с безупречными панорамами.

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В это фантастическое место часто приезжают делать интересные фотосессии, поскольку колоссальное ущелье со скоплением утесов, водопадов, каньонов, скал и пещер позволяет сделать безупречный контент.

30-летняя модель поделилась со своими подписчиками эффектными фотографиями, которые фотограф сделал ей на склоне каньона. Американская модель надела длинное черное пальто прямого кроя, которое соединила с сапогами на каблуке.

Жасмин распустила длинные волосы и довершила образ солнцезащитными очками и золотистыми сережками.

5-миллионная аудитория супермодели засыпала звезду приятными комментариями к публикации.

"Ты просто великолепна";

"Чудные фото";

"Выглядит так, будто прогулка по Луне";

"Вау, как красиво";

"Панорама просто непревзойденная";

"Совершенно фантастическая фотосессия".

Эффектная фотосессия Жасмин Тукс / Фото из инстаграма

Эффектная фотосессия Жасмин Тукс / Фото из инстаграма

Эффектная фотосессия Жасмин Тукс / Фото из инстаграма