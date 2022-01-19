Известный бренд Revolve пригласил моделей на съемки рекламной кампании в парк Гранд-Каньон. Там звезда позировала в разнообразных нарядах с безупречными панорамами.
Читайте также Хайди Клум прошлась в малиновом костюме, без которого нам не обойтись весной
В это фантастическое место часто приезжают делать интересные фотосессии, поскольку колоссальное ущелье со скоплением утесов, водопадов, каньонов, скал и пещер позволяет сделать безупречный контент.
30-летняя модель поделилась со своими подписчиками эффектными фотографиями, которые фотограф сделал ей на склоне каньона. Американская модель надела длинное черное пальто прямого кроя, которое соединила с сапогами на каблуке.
Жасмин распустила длинные волосы и довершила образ солнцезащитными очками и золотистыми сережками.
5-миллионная аудитория супермодели засыпала звезду приятными комментариями к публикации.
- "Ты просто великолепна";
- "Чудные фото";
- "Выглядит так, будто прогулка по Луне";
- "Вау, как красиво";
- "Панорама просто непревзойденная";
- "Совершенно фантастическая фотосессия".
Эффектная фотосессия Жасмин Тукс / Фото из инстаграма
Эффектная фотосессия Жасмин Тукс / Фото из инстаграма
Эффектная фотосессия Жасмин Тукс / Фото из инстаграма