Супермодель 90-х Хайди Клум любит не только сексуальный наряд. Блондинка любит стильно одеваться, поэтому для важных поездок и встреч всегда выбирает эффектный образ.

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У Хайди Клум есть свое шоу "Making the Cut". В нем модель помогает десяти дизайнерам вывести их бренды на новый уровень. 17 января знаменитость прибыла в Беверли-Хиллз на съемки второго сезона. Модель прошлась с продюсером шоу Тимом Ганном в роскошном аутфите.

Весной всегда первенство занимают яркие цвета. Кроме этого, брюки палаццо и приталенные жакеты будут особенно популярными в новом сезоне. Знаменитая модель собрала модное бинго и продемонстрировала на себе интересный аутфит на весну.

Образ Хайди Клум

Знаменитость надела укороченный кроп-топ с горловиной, а на верх примерила приталенный жакет с акцентной линией плеча. Ее модный look дополнили широкие брюки. Звезда надела красные туфли на каблуках и розовые очки-шторы.

48-летняя звезда довершила свой образ пушистой розовой сумкой с мультипликационными глазами и ресничками в форме бахромы.



Модный образ Хайди Клум / Фото из Getty Images



Модный образ Хайди Клум / Фото из Getty Images