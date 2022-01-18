Супермодель 90-х Гайді Клум любить не лише сексуальне вбрання. Біляка любить стильно одягатися, тому для важливих поїздок та зустрічей завжди обирає ефектний образ.

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У Гайді Клум є своє шоу "Making the Cut". У ньому модель допомагає десятьом дизайнерам вивести їхні бренди на новий рівень. 17 січня знаменитість прибула в Беверлі -Гіллз на зйомки другого сезону. Модель пройшлася з продюсером шоу Томом Ганном в розкішному аутфіті.

Весною завжди першість займають яскраві кольори. Окрім цього, штани палаццо та приталені жакети будуть особливо популярними в новому сезоні. Знаменита модель зібрала модне бінго та продемонструвала на собі цікавий аутфіт на весну.

Образ Гайді Клум

Знаменитість одягнула вкорочений кроп-топ з горловиною, а на верх приміряла приталений жакет з акцентною лінією плеча. Її модний look доповнили широкі штани. Зірка одягнула червоні туфлі на підборах та рожеві окуляри-штори.

48-річна зірка довершила свій образ пухнастою рожевою сумкою з мультиплікаційними очими та війками у формі бахроми.



Модний образ Гайді Клум / Фото з Getty Images



Модний образ Гайді Клум / Фото з Getty Images