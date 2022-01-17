На шоу Джеймса Кордена Late Late Show знаменитість приміряла твідову коротку сукню, яку креативна директорка бренду Віржіні Віар створила для колекції весна – літо 2022.

Читайте також У молочному светрі та парці: Іванка Трамп роздала яблука нужденним людям у Нью-Йорку

Акторка була почесною гостею на показі, тож одразу запримітила собі модні новинки від Chanel.



Показ колекції Chanel весна – літо 2022 / Фото з Vogue

Сукня на бретельках виготовлена, як і личить модному ДНК-бренду, із твідового букле з овальним асиметричним подолом. Пенелопа Крус доповнила такий мінімалістичний образ в дусі 60-х років білими босоніжками на масивній платформі з культовою монограмою бренду – подвійною літерою C.

Муза режисера Педро Альмодовара зробила високий хвіст та довершила образ кількома браслетами на перстнем. На обличчі візажисти зробили 47-річній акторці бездоганний макіяж.



Розкішний образ Пенелопи Крус / Фото з Getty Images