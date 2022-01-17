На шоу Джеймса Кордена Late Late Show знаменитость примерила твидовое короткое платье, которое креативная директор бренда Виржини Виар создала для коллекции весна – лето 2022.

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Актриса была почетной гостьей на показе, поэтому сразу заприметила себе модные новинки от Chanel.

Показ коллекции Chanel весна – лето 2022 / Фото из Vogue

Платье на бретельках изготовлено, как и подобает модному ДНК-бренду, из твидового букле с овальным асимметричным подолом. Пенелопа Крус дополнила такой минималистичный образ в духе 60-х годов белыми босоножками на массивной платформе с культовой монограммой бренда – двойной буквой C.

Муза режиссера Педро Альмодовара сделала высокий хвост и довершила образ несколькими браслетами и кольцом. На лице визажисты сделали 47-летней актрисе безупречный макияж.

Роскошный образ Пенелопы Крус / Фото из Getty Images