Відомий бренд Revolve запросив моделей на зйомки рекламної кампанії в парк Гранд-Каньйон. Там зірка позувала у різноманітному вбранні з бездоганними панорамами.
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У це фантастичне місце часто приїжджають, щоб зробити цікаві фотосесії, оскільки колосальна ущелина зі скупченням круч, водоспадів, каньйонів, скель і печер дозволяє зробити бездоганний контент.
30-річна модель поділилася зі своїми підписниками ефектними світлинами, які фотограф зробив їй на схилі каньйону. Американська модель одягнула довге чорне пальто прямого крою, яке поєднала з чоботами на підборах.
Жасмін розпустила довге волосся та довершила образ сонцезахисними окулярами та золотистими сережками.
5-мільйонна аудиторія супермоделі засипала зірку приємними коментарями до публікації.
- "Ти просто чудова";
- "Дивовижні фото";
- "Виглядає так, ніби прогулянка по Місяцю";
- "Вау, як красиво";
- "Панорама просто неперевершена";
- "Абсолютно фантастична фотосесія".
Ефектна фотосесія Жасмін Тукс / Фото з інстаграму
Ефектна фотосесія Жасмін Тукс / Фото з інстаграму
Ефектна фотосесія Жасмін Тукс / Фото з інстаграму