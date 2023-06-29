Часто девушки боятся принтов и обходят их, поскольку боятся сочетания цветов, фактур и форм. Такой страх можно понять, ведь любой узор ткани повышает уровень завершенности образа и влияет на баланс пропорций.

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С помощью принта можно удачно продлить силуэт и скорректировать то, что не нравится, но ошибиться довольно легко. Этим летом полосатый принт захватил ленту инстаграмму. Модницы со всего мира примеряют интересный принт и показывают стильные образы, предлагая разнообразные идеи для стилизации.

Фешионисты выбирают для себя полосатый принт на рубашках, топах, футболках, лонгсливах, брюках и платьях.

Очень красиво смотрятся тельники с белыми брюками палаццо, которые словно погружают в эстетику Old Money. Также хорошая стилизация выходит в монохромном белом аутфите с брюками, майкой и белой рубашкой в тонкую черную полоску.



Стильный наряд в полоску на лето 2023 / Фото с Elle



Стильный наряд в полоску на лето 2023 / Фото с Elle



Стильный наряд в полоску на лето 2023 / Фото с Elle

Французская инфлюэнсер Жюли Феррери не боится экспериментов и делает в своем образе акцентными белые брюки с зелеными полосками. Кроме того, архитектор из Корсики выбирает для прогулки по побережью черно-белое полосатое платье, которое сочетает с кардиганом и соломенной шляпой.



Стильный наряд в полоску на лето 2023 / Фото с Elle



Стильный наряд в полоску на лето 2023 / Фото с Elle

Эмили Синдлев выбирает для себя розовую рубашку в полоску, объединенную с базовыми джинсами. Другие инфлюэнсеры примеряют летние костюмы в полоску или же штанные строгие костюмы с жакетом и палаццо.



Стильный наряд в полоску на лето 2023 / Фото с Elle



Стильный наряд в полоску на лето 2023 / Фото с Elle



Стильный наряд в полоску на лето 2023 / Фото с Elle



Стильный наряд в полоску на лето 2023 / Фото с Elle



Стильный наряд в полоску на лето 2023 / Фото с Elle