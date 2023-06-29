Чтобы выглядеть стильно, следует создавать образ на основе базовых вещей с добавлением нескольких трендовых элементов гардероба, пишет 24 Канал. Но, между тем, стоит помнить, что любая антитрендовая вещь способна мгновенно испортить образ и свести на нет все ваши старания.

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Чтобы не создать смешной и антитрендовый образ, советуем вам отказаться от давно вышедшего из моды наряда.

Джинсы с дырками

Когда то такие джинсы были на пике популярности и их в своем гардеробе имела каждая модница. Уже долгое время они утратили свою популярность, поэтому лучше не создавайте с ними никаких образов, а создавайте образ на основе прямых джинсов голубого цвета.



Антитрендовые вещи 2023 / Фото из Pinterest

Футболка с глубоким декольте

Чтобы выигрышно выглядеть, нам нужно иметь в гардеробе две базовые футболки белого и черного цвета без глубоких разрезов. А вот те футболки, которые показывают глубокое декольте, можно автоматически внести в список антитрендовых вещей, поскольку они мгновенно могут испортить ваш образ.



Антитрендовые вещи 2023 / Фото из Pinterest

Кюлоты

Укороченные широкие брюки, называемые кюлотами, уже давно не в моде. Чтобы не испортить ими свой образ, советуем одевать штаны палаццо или любые другие изделия из льна. Пока нет и намеков на то, что кюлоты вернутся в моду в скором времени.



Антитрендовые вещи 2023 / Фото из Pinterest