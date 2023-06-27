Если хотите выглядеть красиво на пляже, вам придется попрощаться с несколькими вещами, которые не актуальны и уже долгое время считаются устаревшими, пишет 24 Канал.

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Парео

Когда-то парео было очень популярным, но уже много времени его никто не применяет в пляжных образах. Чтобы не выглядеть странно, рекомендуем вам лучше одеть однотонную рубашку оверсайз, которую вы сможете одеть поверх купальника.



Антитренды пляжной моды / Фото из Pinterest

Купальник с рюшами

Купальники с рюшами на лифе и бикини тоже уже вышли из моды. Когда-то были очень модные купальники с большим цветочным принтом и акцентными деталями в виде рюшей, теперь они считаются устаревшими. Сейчас в тренде много других стильных моделей, поэтому выбрать есть из чего.



Антитренды пляжной моды / Фото из Pinterest

Пляжная сумка

Без пляжной сумки невозможно обойтись, но рекомендуем вам отказаться от старомодных моделей, которые выпускали исключительно для пляжного отдыха. Лучше выберите объемную соломенную сумку, которая сейчас в моде. В ней вы сможете не только поместить все необходимое, но отправиться на городскую прогулку.



Антитренды пляжной моды / Фото из Pinterest