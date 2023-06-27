Якщо хочете мати красивий вигляд на пляжі, вам доведеться попрощатися з кількома речима, які не є актуальними та вже тривалий час вважаються застарілими, пише 24 Канал.

Читайте також Не вдягайте їх у 2023 році: антитрендові весільні сукні, які вже вийшли з моди

Парео

Колись парео було надзвичайно популярним, але вже доволі багато часу його ніхто не застосовує у пляжних образах. Щоб не виглядати дивно, радимо вам краще одягнути однотонну сорочку оверсайз, яку ви зможете одягнути поверх купальника.



Антитренди пляжної моди / Фото з Pinterest

Купальник з рюшами

Купальники з рюшами на ліфі та бікіні також вже вийшли з моди. Колись були дуже модні купальники з великим квітковим принтом та акцентними деталями у вигляді рюш, тепер вони вважаються застарілими. Зараз у тренді є багато інших стильних моделей, тож вибрати є з чого.



Антитренди пляжної моди / Фото з Pinterest

Пляжна сумка

Без пляжної сумки неможливо обійтися, але радимо вам відмовитися від старомодних моделей, які випускали виключно для пляжного відпочинку. Краще оберіть об’ємну солом’яну сумку, яка зараз в моді. У ній ви зможете не лише помістити все необхідне, але й відправитися на міську прогулянку.



Антитренди пляжної моди / Фото з Pinterest