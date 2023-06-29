Щоб виглядати стильно, варто створювати образ на основі базових речей з додаванням кількох трендових елементів гардероба, пише 24 Канал. Але поміж цим варто пам’ятати, що будь-яка антитрендова річ здатна миттєво зіпсувати образ та звести нанівець всі ваші старання.

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Щоб не створити смішний і антитрендовий образ, радимо вам відмовитися від вбрання, яке давно вийшло з моди.

Джинси з дирками

Колись такі джинси були на піку популярності і їх у своєму гардеробі мала кожна модниця. Вже тривалий час вони втратили свою популярність, тому краще не створюйте з ними ніяких образів, а створюйте образ на основі прямих джинсів блакитного кольору.



Антитрендові речі 2023 / Фото з Pinterest

Футболка з глибоким декольте

Щоб виграшно виглядати, нам треба мати у гардеробі дві базові футболки білого і чорного кольору, без глибоких розрізів. А от ті футболки, які показують глибоке декольте можна автоматично внести до списку антитрендових речей, оскільки вони миттєво можуть зіпсувати ваш образ.



Антитрендові речі 2023 / Фото з Pinterest

Кюлоти

Вкорочені широкі штани, які мають назву кюлоти, вже давно не в моді. Щоб не зіпсувати ними свій образ, радимо одягати штани палаццо або будь-які інші вироби з льону. Наразі немає і натяків на те, що кюлоти повернуться в моду незабаром.



Антитрендові речі 2023 / Фото з Pinterest