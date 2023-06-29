Часто дівчата бояться принтів та оминають їх, оскільки бояться поєднання кольорів, фактур і форм. Такий страх можна зрозуміти, адже будь-який візерунок на тканині підвищує рівень завершеності образу та впливає на баланс пропорцій.

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За допомогою принта можна вдало видовжити силует та скоригувати те, що не подобається, але й помилитися досить легко. Цього літа смугастий принт захопив стрічку інстаграму. Модниці зі всього світу приміряють на собі цікавий принт та показують стильні образи, пропонуючи різноманітні ідеї для стилізації.

Фешіоністи обирають для себе смугастий принт на сорочках, топах, футболках, лонгслівах, штанах та сукнях.

Дуже красиво виглядають тільники з білими штанами палаццо, які немов занурюють в естетику Old Money. Також гарна стилізація виходить в монохромному білому аутфіті зі штанами, майкою та білою сорочкою в тонку чорну смужку.



Стильне вбрання у смужку на літо 2023 / Фото з Elle



Стильне вбрання у смужку на літо 2023 / Фото з Elle



Стильне вбрання у смужку на літо 2023 / Фото з Elle

Французька інфлюенсерка Жюлі Феррері не боїться експериментів та робить у своєму образі акцентними білі штани із зеленими смужками. Окрім того, архітекторка з Корсики обирає для прогулянки побережжям чорно-білу смугасрту сукню, яку поєднує з кардиганом та солом’яним капелюхом.



Стильне вбрання у смужку на літо 2023 / Фото з Elle



Стильне вбрання у смужку на літо 2023 / Фото з Elle

Емілі Сіндлев обирає для себе рожеву сорочку в смужку, яку поєднує з базовими джинсами. Інші інфлюенсери приміряють літні костюми в смужку або ж штанні строгі костюми з жакетом і палаццо.



Стильне вбрання у смужку на літо 2023 / Фото з Elle



Стильне вбрання у смужку на літо 2023 / Фото з Elle



Стильне вбрання у смужку на літо 2023 / Фото з Elle



Стильне вбрання у смужку на літо 2023 / Фото з Elle



Стильне вбрання у смужку на літо 2023 / Фото з Elle