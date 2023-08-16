Интересно, что знаменитость надела топ со стразами от украинского бренда Nue. Он утонченно подчеркнул ее фигуру и стал акцентом в наряде звезды.

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Приянка Чопра одела топ от украинского бренда

Индийская актриса соединила черно-белый топ с черной юбкой-макси, черным бомбером и каблуками в тон с серебряными и черными стразами. Топ, который одела звезда, производит украинский бренд Nue. Известно, что сегодня стоимость Charlotte Top составляет 750 долларов. Это полностью ручная работа со стразами и шелковой подкладкой.

Волосы Чопры были элегантно уложены в легкие локоны, что придало нотки изяществу ее общему образу. Кроме того, в ее макияже были подчеркнуты красные губы. Чтобы завершить свой образ, знаменитость дополнила его комплектом, состоящий из массивных серебряных серьг и кулона.

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Напомним, на днях широко известная певица Бейонсе выступила на сцену в Атланте. Концерт был частью ее долгожданного сольного тура Renaissance. Во время своих выступлений знаменитость сменяет несколько образов и удивляет зрителей эффектными аутфитами. Для исполнения лирической, но энергичной песни Energy Бейонсе предстала в ярко-розовом костюме. Образ Бейонсе состоял из топа и шорт, украшенных камнями и перьями на рукавах. Ее наряд дополнял головной убор от украинского бренда Ruslan Baginskiy. Это розовая фуражка baker boy cap, расшитая пайетками.