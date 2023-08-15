Американская певица Бейонсе продолжает выступать с первым сольным туром за долгое время – Renaissance. Недавно она сыграла концерт в Атланте.

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Бейонсе выбрала шляпу от Багинского

Во время концерта знаменитость сменяет несколько образов и удивляет зрителей эффектными аутфитами. Для исполнения лирической, но энергичной песни Energy Бейонсе предстала в ярко-розовом костюме.

Образ Бейонсе состоял из топа и шорт, украшенных камнями и перьями на рукавах. Ее наряды дополняла фуражка от украинского бренда Ruslan Baginskiy. Это розовая фуражка baker boy cap, расшитая пайетками.

Look Бейонсе завершали пышные локоны, массивные серьги и макияж в изумрудных оттенках.



Бейонсе / Фото из инстаграма Бейонсе

Бейонсе в фуражке украинского дизайнера: видео

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