Американская певица Бейонсе продолжает выступать с первым сольным туром за долгое время – Renaissance. Недавно она сыграла концерт в Атланте.
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Бейонсе выбрала шляпу от Багинского
Во время концерта знаменитость сменяет несколько образов и удивляет зрителей эффектными аутфитами. Для исполнения лирической, но энергичной песни Energy Бейонсе предстала в ярко-розовом костюме.
Образ Бейонсе состоял из топа и шорт, украшенных камнями и перьями на рукавах. Ее наряды дополняла фуражка от украинского бренда Ruslan Baginskiy. Это розовая фуражка baker boy cap, расшитая пайетками.
Look Бейонсе завершали пышные локоны, массивные серьги и макияж в изумрудных оттенках.
Бейонсе / Фото из инстаграма Бейонсе
Бейонсе в фуражке украинского дизайнера: видео
Бейонсе не впервые выбирает украинское
- Свой первый концерт в рамках Renaissance World Tour Бейонсе открыла в серебристом аутфите. К этому образу певица подобрала широкий серебристая шляпа от украинского бренда Ruslan Baginskiy.
- На первое за 4 года выступление в Дубае Бейонсе выбрала наряды украинского бренда FROLOV. Это было кутюрное розовое миниплатье Firework с дизайном в виде кристаллов.