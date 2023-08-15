Американська співачка Бейонсе продовжує виступати з першим сольним туром за довгий час – Renaissance. Нещодавно вона зіграла концерт в Атланті.

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Бейонсе обрала капелюх від Багінського

Під час концерту знаменитість змінює кілька образів та дивує глядачів ефектними аутфітами. Для виконання ліричної, але енергійної пісні Energy Бейонсе постала у яскраво-рожевому костюмі.

Образ Бейонсе складався з топу та шортів, прикрашеними камінням та пір'ям на рукавах. Її вбрання доповнював кашкет від українського бренду Ruslan Baginskiy. Це рожевий кашкет baker boy cap, розшитий паєтками.

Look Бейонсе завершували пишні локони, масивні сережки та макіяж у смарагдових відтінках.



Бейонсе / Фото з інстаграму Бейонсе

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