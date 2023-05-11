На потужному концерті, який відбувався впродовж трьох годин Бейонсе представила треки із сьомого студійного альбому "Renaissance" та виконала свої 33 пісні.

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Для світового конценртного турне Renaissance World Tour стилісти співачки придумали безліч вражаючих образів та сценічних костюмів. Це вперше за 7 років рекордсменка премії "Греммі" відправилася у світовий тур. Востаннє вона організовувала турне під назвою Formation у 2016 році.

За вечір співачка змінила 8 образів від всесвітньо відомих брендів. Вона виступала в речах від Alexander McQueen, Balmain, Mugler та David Koma. До цього ефектного списку провідни дизайнерів додався бренд українського дизайнера Руслана Багінського.

Під час виконання одного зі своїх треків Бейонсе вийшла до публіки у сріблястому аутфіті, що складався з лонгсліву, штанів та металізованого бра. До цього образу співачка підібрала широкий мінімалістичний сріблястий капелюх від українського бренду Ruslan Baginskiy.

Варто зазначити, що в цьому капелюсі була не лише Бейонсе, але й вся її танцювальна команда.

У рамках турне співачка також виступить у Франції, Німеччині, Великій Британії, Нідерландах, Іспанії, Польщі та містах США. Загалом заплановано понад 40 концертів. Тур завершиться виступом у Новому Орлеані (США) 27 вересня.