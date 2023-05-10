Впродовж всієї історії конкурсу Євробачення українські учасниці завжди представляли яскраві номери та костюми, пише 24 Канал. На Міжнародному шоу виступали чимало українських співачок: Руслана, Тіна Кароль, Alyosha, Гайтана, Злата Огневич, Марія Яремчук, Джамала та гурт Go-A.

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Руслана

У 2004 році Руслана принесла нашій країні першу перемогу на Євробаченні. Співачка виступила у Туреччині в шкіряному коричневому образі, що складався з топа, рваної спідниці, рукавиць та гладіаторських чобіт.



Образи українських співачок на Євробаченні

Тіна Кароль

Тіна Кароль здійснила свій виступ на Євробаченні в Афінах у 2006 році. Вона була одягнена у мінісукню білого кольору з глибоким декольте та червоною вставкою з паєток. Це вбрання створила для виконавиці Вікторія Гресь. Образ Тіни доповнювали чоботи, що були зшиті з українських хусток.



Образи українських співачок на Євробаченні

Вєрка Сердючка

Вєрка Сердючка представляла Україну в 2007 році з піснею Lasha Tumbai. Знаменитість вийшла на сцену у сріблястому костюмі, що складався з сорочки та спідниці. Також вона з’явилася з фірмовою фішкою – зіркою на голові.



Образи українських співачок на Євробаченні

Alyosha

У 2010 році з піснею "Sweet people" Alyosha виступила у Норвегії. Вона була одягнена у бежеву сукню з прозорими вставками, яку доповнював червоний шарф з бахроми, а її look завершили бежеві черевики на шнурівках.



Образи українських співачок на Євробаченні

Марія Яремчук

Марія Яремчук виступила у 2014 році в Копенгагені. Вона одягнула синю сукню зі шкіряним оздобленням на корсеті і талії від одеської дизайнерки Анни Осмехіної. Також вихід співачки доповнювали два широкі браслети.



Образи українських співачок на Євробаченні

Джамала

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала стала другою співачкою в історії, яка принесла нам перемогу на Євробаченні. Образ для зірки створив знаменитий український дизайнер Іван Фролов. Він пошив для Джамали темно-синю сукню-кейп з довгим шлейфом та додав до образу штани, які були розшиті бісером.



Образи українських співачок на Євробаченні

Go-A

Солістка гурту Go-A Катерина Павленко виступила з піснею "Shum" у 2021 році. Вона вийшла на сцену в образі, що складався з чорного латексного топу та чорної максіспідниці, а цей ансамбль доповнила неймовірна шуба зеленого кольору. Вона була створена з перук та залишків штучного волосся.



Образи українських співачок на Євробаченні