На мощном концерте, который проходил в течение трех часов, Бейонсе представила треки из седьмого студийного альбома "Renaissance" и исполнила свои 33 песни.

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Для мирового конценртного турне Renaissance World Tour стилисты певицы придумали множество впечатляющих образов и сценических костюмов. Это впервые за 7 лет рекордсменка премии "Грэмми" отправилась в мировой тур. В последний раз она организовывала турне под названием Formation в 2016 году.

За вечер певица сменила 8 образов от всемирно известных брендов. Она выступала в вещах от Alexander McQueen, Balmain, Mugler и David Koma. К этому эффектному списку ведущих дизайнеров добавился бренд украинского дизайнера Руслана Багинского.

Во время выполнения одного из своих треков Бейонсе вышла к публике в серебристом аутфите, состоявшем из лонгслива, брюк и металлизированного бра. К этому образу певица подобрала широкую минималистичную серебристую шляпу от украинского бренда Ruslan Baginskiy.

Следует отметить, что в этой шляпе была не только Бейонсе, но и вся ее танцевальная команда.

В рамках турне певица также выступит во Франции, Германии, Великобритании, Нидерландах, Испании, Польше и городах США. Всего запланировано более 40 концертов. Тур завершится выступлением в Новом Орлеане (США) 27 сентября.