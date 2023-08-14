Знаменитая артистка Дженнифер Лопес отправилась на отдых в Италию без мужа Бена Аффлека. Там она выгуливает стильные и трендовые образы.
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Образ Дженнифер Лопес в Италии.
На днях звезда отправилась на шоппинг в элитный район. Артистку увидели возле обувных и ювелирных магазинов.
Дженнифер Лопес для прогулки выбрала черный топ от бикини Calzedonia и соединила его со стильным нарядом. Это широкие молочные брюки с вышитыми цветами Ralph Lauren и светлый кардиган, который звезда набросила поверх бикини.
Знаменитость дополнила образ плетеной сумкой Brunello Cucinelli, солнцезащитными очками, стильной черной шляпой и массивными золотыми серьгами-кольцами.
Какие головные уборы трендовые летом
Этим летом успейте примерить стильные головные уборы. Инфлюэнсеры в 2023 году чаще всего носят бейсболки, косынки, соломенные шляпы и плетеные панамы. Они не только довершат пляжные образы, но и станут отличным акцентом для повседневных прогулок и выхода в город.