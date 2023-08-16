Это неизменная классика, которой осенью этого года будет больше. Особенно в аксессуарах. Итак, если в вашем гардеробе до сих пор нет красной сумочки – не теряйте время и обязательно приобретите ее.

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Красная сумка – тренд сезона

Подтверждением того, что красный совсем скоро будет повсюду, есть показы Alexander McQueen, Fendi, Balenciaga, Blumarine и даже Bottega Veneta. В своих коллекциях они использовали яркий оттенок, подчеркивающий сексуальность, страстность, независимость.

В тренде будут сумки с цветочными аппликациями, разнообразных форм, а также вернутся в моду модели XXL.

Fendi представили красную сумку-клатч с несколькими карманами.

Coperni вернулись к классической модели Swipe.

Blumarine сделали ставку на эстетику Y2K.

Красная сумка – аксессуар, который подойдет к любому образу или событию. Ее можно брать в офис, на обучение или даже на романтическое свидание. Стоит только подобрать форму и оттенок, которые вам больше всего нравятся, характеризуют именно вас.



Красная сумка – тренд сезона / Фото Vogue UA