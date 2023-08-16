Цікаво, що знаменитість одягнула топ зі стразами від українського бренду Nue. Він витончено підкреслив її фігуру та став акцентом у вбранні зірки.

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Пріянка Чопра одягнула топ від українського бренду

Індійська акторка поєднала чорно-білий топ з чорною спідницею-максі, чорним бомбером та поборами в тон зі срібними та чорними стразами. Топ, який одягнула зірка виготовляє український бренд Nue. Відомо, що сьогодні вартість Charlotte Top складає 750 доларів. Це повністю ручна робота зі стразами та шовковою підкладкою.

Волосся Чопри було елегантно укладено в легкі локони, що додало нотки витонченості її загальному образу. Крім того, в її макіяжі були підкреслені червоні губи. Щоб завершити свій образ, знаменитість доповнила його комплектом, який складається з масивних срібних сережок і кулона.

Для перегляду фото гортайте направо:

Нагадаємо, днями широковідома співачка Бейонсе виступила на сцену в Атланті. Концерт був частиною її довгоочікуваного сольного туру Renaissance. Під час своїх виступів знаменитість змінює кілька образів та дивує глядачів ефектними аутфітами. Для виконання ліричної, але енергійної пісні Energy Бейонсе постала у яскраво-рожевому костюмі. Образ Бейонсе складався з топу та шортів, прикрашеними камінням та пір'ям на рукавах. Її вбрання доповнював головний убір від українського бренду Ruslan Baginskiy. Це рожевий кашкет baker boy cap, розшитий паєтками.