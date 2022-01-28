40-летняя знаменитость показала своей многомиллионной аудитории в инстаграме новые снимки. Светская львица, как всегда, позировала в роскошном наряде с эффектной прической и насыщенным макияжем.

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Гламурный образ Пэрис Хилтон

Модель опубликовала на своей странице серию из нескольких фотографий. Перед камерой Пэрис позировала в сером топе и облегающей серой кожаной юбке на регулируемых завязках, которые позволяют создать желаемую длину.

Сверху красавица надела светло-серый удлиненный кардиган в бельевом стиле. Знаменитость довершила look бежевыми туфлями-лодочками с шипами от бренда Valentino.

Стилисты сделали блондинке эффектную прическу. Они сделали ей мальвину, накрутили волосы в локоны и оставили эффектную вьющуюся прядь волос посередине. Визажисты подчеркнули взгляд темными тенями, а губы нарисовали коричневой помадой.



Гламурный образ Пэрис Хилтон / Фото из инстаграма светской львицы



Гламурный образ Пэрис Хилтон / Фото из инстаграма светской львицы

Огромная армия поклонников Пэрис Хилтон засыпала знаменитость приятными комментариями.