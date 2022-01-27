Андре Тан уже несколько лет является другом и верным советчиком для многих украинских модниц. Очень часто на своей странице в инстаграме он делится fashion-советами, которые помогают выглядеть стильно.

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Кроме правильных модных ориентиров, Андре Тан обращает внимание и наглядно показывает одежду, обувь и аксессуары, которые способны полностью испортить аутфит.

Как всегда, на примере фотографий Андре Тан показал, какую обувь стоит обязательно выбросить из своего гардероба.

Ботфорты-чулки из замши

Эта устаревшая модель сделает образ непрактичным и сильно удешевит его. Такие ботфорты совершенно не подходят к широким брюкам и многим видам юбок. Если же вы очень любите ботфорты, то выбирайте хотя бы с широким голенищем.



Антитрендовая обувь зимы / Фото из инстаграма Андре Тана

Сапоги до середины колена на низком ходу

"Настоящие убийцы стиля! К тому же они укорачивают ваш рост. Подбирая высокие модели сапог, обратите внимание на обувь с широким голенищем", – отмечает Андре Тан.



Антитрендовая обувь зимы / Фото из инстаграма Андре Тана

Любая зимняя обувь с лишним декором

По словам дизайнера, стразы, пайетки, ремни и другие украшения сделают вашу обувь непрактичной, поскольку очень сложно сочетать такую модель с другими элементами вашего гардероба (особенно если вы идете на работу, а не на вечеринку). Здесь также есть риск приведения обуви в негодность из-за погодных условий нашего региона. Андре Тан рассказывает, что такая инвестиция может оказаться крайне неудачной, ведь большинство моделей этого типа уже давно неактуальны.



Антитрендовая обувь зимы / Фото из инстаграма Андре Тана

Грубые ботинки с металлическими заклепками

"Грубые черные ботинки уже давно вошли в нашу повседневную жизнь, а для кого-то они вообще стали основой зимних луков. Здесь проблема именно в украшениях: они делают модель чрезмерно кричащей и непрактичной. Поэтому выбирайте высокие ботинки со шнуровкой без металлических заклепок и прочего декора. Это будет твердая основа вашего зимнего образа", – заявил дизайнер.



Антитрендовая обувь зимы / Фото из инстаграма Андре Тана