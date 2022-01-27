Андре Тан вже кілька років є другом та вірним порадником для багатьох українських модниць. Дуже часто на своїй сторінці в інстаграмі він ділиться fashion-порадами, які допомагають виглядати стильно.

Цікаво Дівчина Каньє Веста – акторка Джулія Фокс копіює стиль Кім Кардашян: фотопорівняння

Окрім правильних модних орієнтирів, Андре Тан звертає увагу та наочно показує одяг, взуття та аксесуари, які здатні повністю зіпсувати аутфіт.

Як завжди, на прикладі фотографій Андре Тан показав, яке взуття варто обов’язково викинути зі свого гардероба.

Ботфорти-панчохи із замші

Ця застаріла модель зробить образ непрактичним і сильно здешевить його. Такі ботфорти абсолютно не підходять до широких штанів та багатьох видів спідниць. Якщо ж ви дуже любите ботфорти, то обирайте хоча б із широкою халявою.



Антитрендове взуття зими / Фото з інстаграму Андре Тана

Чоботи до середини коліна на низькому ходу

"Справжні вбивці стилю! До того ж вони вкорочують ваш ріст. Підбираючи високі моделі чобіт, зверніть увагу на взуття з широкою халявою", – зазначає Андре Тан.



Антитрендове взуття зими / Фото з інстаграму Андре Тана

Будь-яке зимове взуття із зайвим декором

За словами дизайнера, стрази, паєтки, ремені та інші прикраси зроблять ваше взуття непрактичним, оскільки дуже складно поєднувати таку модель з іншими елементами вашого гардеробу (особливо якщо ви йдете на роботу, а не на вечірку). Тут також є ризик приведення взуття в непридатність через погодні умови нашого регіону. Андре Тан розповідає, що така інвестиція може виявитися вкрай невдалою, адже більшість моделей цього типу вже давно неактуальні.



Антитрендове взуття зими / Фото з інстаграму Андре Тана

Грубі черевики з металевими заклепками

"Грубі чорні черевики вже давно увійшли до нашого повсякденного життя, а для когось вони взагалі стали основою зимових луків. Тут проблема саме в прикрасах: вони роблять модель надмірно кричущою та непрактичною. Тому вибирайте високі черевики зі шнурівкою без металевих заклепок та іншого декору. Це буде тверда основа вашого зимового образу", – заявив дизайнер.



Антитрендове взуття зими / Фото з інстаграму Андре Тана