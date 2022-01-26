Канье Уэст и Джулия Фокс штурмуют кутюрную Неделю моды в Париже. Влюбленная пара уже успела покрасоваться перед камерами в джинсовых парных образах, а на показе Schiaparelli появились в черных кожаных аутфитах.

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Джулию Фокс постоянно сравнивают с иконой стиля Ким Кардашян. И судя по образам актрисы, это и не удивительно, ведь манера ее стиля в одежде очень похожа к тому, как себя презентует светская львица и бывшая жена Канье Уэста.

Впрочем, вероятно, что именно рэпер подбирает для Джулии такие аутфиты. Как известно по ее словам о первом свидании, Канье привел Джулию после спектакля в гостиничный номер, в котором было множество одежды для нее. Модный дизайнер в свое время помогал Ким создавать шедевральные образы, а теперь снова пытается создать из своей пассии очередную икону стиля.

Но даже несмотря на то, имеет ли отношение Канье к стилю Джулии, или это ее собственная заслуга, фанаты находят образы, в которых уже раньше выходила Ким Кардашян.

На ужин с дизайнером Риком Оуэнсом и его женой Мишель Лами Джулия Фокс надела красное драпированное платье от Rick Owens. Сверху она примерила черный кожаный плащ размера оверсайз и довершила look металлизированными ботфортами на каблуках, в которых неоднократно выходила Ким Кардашян.

Канье попал под прицелы фотокамер в кожаной курке, брюках и высоких сапогах. Свое лицо он прикрыл балаклавой, надев белые линзы на глаза.



Образ Джулии Фокс / Фото из телеграм-канала People Talk



Образ Ким Кардашян / Фото из телеграм-канала People Talk