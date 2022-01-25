Рэпер Канье Уэст и его девушка Джулия Фокс решили покорить Неделю моды в Париже. Пара уже успела покрасоваться перед камерами в парных джинсовых образах, а на показ Schiaparelli они примеряли кожаный черный наряд.

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Поклонники знаменитой пары Ким Кардашян и Канье Уэста до сих пор не могут поверить, что супруги уже не вместе, поэтому никак не могут воспринять его новую девушку.

На актрису осыпался шквал критики в сети из-за ее полной безвкусицы в одежде и ужасного макияжа.

В Париже сейчас проходит Неделя высокой моды. Свою фантастическую коллекцию показал в стенах Petit Palais бренд Schiaparelli.

Джулия появилась на модном событии в кожаном приталенном жакете, лосинах и ботфортах. Актриса зачесала волосы назад и надела массивные золотистые серьги. В тон к ним она подобрала сумку в виде колодки для дверей.

Особое удивление в сети вызвал мейк знаменитости. Джулия нарисовала глаза жидкими черными тенями, которые выглядят не только неуклюже, но и довольно странно, ведь полностью портят ее аутфит.

Канье позировал со своей избранницей в черной кожаной куртке, брюках и сапогах до колен. Поразительный look он довершил черной маской грабителя с разрезом на глазах.

Образ Джулии Фокс и Канье Уэста / Фото из Getty Images

Как сеть реагирует на образ Джулии Фокс