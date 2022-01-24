Платье – это самый любимый и популярный элемент гардероба женщин в теплый период года. Зимой платье эффектно смотрятся с кожанками, пальто и тренчами, а летом они прекрасно сочетаются с босоножками, кроссовками или кедами.

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Новый сезон подарит нам моду на цветные, сексуальные и элегантные платья, в которых себя можно почувствовать настоящей звездой стритстайла.

Шелковое платье-комбинация

Такие культовые платья не имеют срока годности. Еще в 90-х годах такие модели одевали для повседневных прогулок, впрочем дизайнеры советуют примерить их для вечерних выходов. Весной миксуйте такое платье с классическим пальто и сапогами на каблуке.



Трендовые платья на весенне-летний сезон / Фото из Vogue



Трендовые платья на весенне-летний сезон / Фото из Vogue

Пастельные тона

В предстоящем сезоне внимательнее присматривайтесь к пастельным тонам. Весной актуальным останется лавандовый с отсылкой к цвету года Very Peri и нежно-голубой.



​Трендовые платья на весенне-летний сезон / Фото из Vogue



​Трендовые платья на весенне-летний сезон / Фото из Vogue

Прозрачные платья

Платья с прозрачными вставками – самый горячий тренд весны. «Голые» платья снова будут такими же актуальными, как и в предыдущем сезоне.



Трендовые платья на весенне-летний сезон / Фото из Vogue



Трендовые платья на весенне-летний сезон / Фото из Vogue

Винтажные платья

Мода на женские, винтажные платья возвращается. Благодаря таким брендам как Simone Rocha, Balenciaga, Erdem и Carolina Herrera, платья с рюшами, тюлем и органзой снова будут в моде.



Трендовые платья на весенне-летний сезон / Фото из Vogue