Сукня – це найулюбленіший та найпопулярніший елемент гардероба жінок в теплий період року. Взимку плаття ефектно виглядають зі шкірянками, пальтами і тренчами, а влітку вони чудово поєднуються з босоніжками, кросівками чи кедами.

Важлив Смерть забрала легендарного модельєра Тьєррі Мюглера: згадуємо його найкращі образи для зірок

Новий сезон подарує нам моду на кольорові, сексуальні та елегантні сукні, в яких себе можна відчути справжньою зіркою стрітстайлу.

Шовкова сукня-комбінація

Такі культові сукні не мають терміну придатності. Ще в 90-х роках такі моделі одягали для повсякденних прогулянок, втім дизайнери радять приміряти їх для вечірніх виходів. Навесні міксуйте таку сукню з класичним пальтом та чоботами на підборах.



Трендові сукні на весняно-літній сезон / Фото з Vogue



Трендові сукні на весняно-літній сезон / Фото з Vogue

Пастельні тони

У майбутньому сезоні уважніше придивляйтеся до пастельних тонів. Навесні актуальним залишиться лавандовий з відсилкою до кольору року Very Peri та ніжно-блакитний.



Трендові сукні на весняно-літній сезон / Фото з Vogue



Трендові сукні на весняно-літній сезон / Фото з Vogue

Прозорі сукні

Плаття з прозорими вставками – найгарячіший тренд весни. «Голі» сукні знову будуть такими ж актуальними, як і в попередньому сезоні.



Трендові сукні на весняно-літній сезон / Фото з Vogue



Трендові сукні на весняно-літній сезон / Фото з Vogue

Вінтажне плаття

Мода на жіночні, вінтажні сукні повертається. Завдяки таким брендам як Simone Rocha, Balenciaga, Erdem і Carolina Herrera, плаття з рюшами, тюллю та органзою знову будуть в моді.



Трендові сукні на весняно-літній сезон / Фото з Vogue