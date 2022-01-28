40-річна знаменитість показала своїй багатомільйонній аудиторії в інстаграмі нові знімки. Світська левиця, як завжди, позувала у розкішному вбранні з ефектною зачіскою та насиченим макіяжем.

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Гламурний образ Періс Гілтон

Модель опублікувала на своїй сторінці серію з кількох фотографій. Перед камерою Періс позувала у сірому обтислому топі та сірій шкіряній спідниці на регульованих зав’язках, які дозволяють створити бажану довжину.

Зверху красуня одягнула світло-сірий подовжений кардиган у білизняному стилі. Знаменитість довершила look бежевими туфлями-човниками з шипами від бренду Valentino.

Cтилісти зробили білявці ефектну зачіску. Вони зачесали їй мальвіну, накрутили волосся в локони та залишили ефектне кучеряве пасмо волосся посередині. Візажисти підкреслили погляд темними тінями, а губи намалювали коричневою помадою.



Гламурний образ Періс Гілтон / Фото з інстаграму світської левиці



Гламурний образ Періс Гілтон / Фото з інстаграму світської левиці

Величезна армія прихильників Періс Гілтон засипала знаменитість приємними коментарями.