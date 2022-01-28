40-річна знаменитість показала своїй багатомільйонній аудиторії в інстаграмі нові знімки. Світська левиця, як завжди, позувала у розкішному вбранні з ефектною зачіскою та насиченим макіяжем.
Зверніть увагу Андре Тан показав антитрендове взуття зими, яке повністю зіпсує ваш образ
Гламурний образ Періс Гілтон
Модель опублікувала на своїй сторінці серію з кількох фотографій. Перед камерою Періс позувала у сірому обтислому топі та сірій шкіряній спідниці на регульованих зав’язках, які дозволяють створити бажану довжину.
Зверху красуня одягнула світло-сірий подовжений кардиган у білизняному стилі. Знаменитість довершила look бежевими туфлями-човниками з шипами від бренду Valentino.
Cтилісти зробили білявці ефектну зачіску. Вони зачесали їй мальвіну, накрутили волосся в локони та залишили ефектне кучеряве пасмо волосся посередині. Візажисти підкреслили погляд темними тінями, а губи намалювали коричневою помадою.
Гламурний образ Періс Гілтон / Фото з інстаграму світської левиці
Гламурний образ Періс Гілтон / Фото з інстаграму світської левиці
Величезна армія прихильників Періс Гілтон засипала знаменитість приємними коментарями.
- "Як завжди шикарно виглядаєш";
- "У тебе прекрасний стиль";
- "Людська лялька Барбі";
- "Як завжди приголомшлива";
- "Неймовірно красива!".