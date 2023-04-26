Стилистка Яна Платонова возобновила свою рубрику, в которой учит подписчиков "стильной" украинизации, поскольку в современном украинском языке есть много заимствований из русского.

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Все это произошло из-за соседства с русскими и из-за длительного доминирования Советского Союза, что сопровождалось языковым влиянием.

По тегу #простиль_ua можно найти много примеров неправильного употребления нами украинских слов. В этот раз стилистка решила восстановить рубрику и привела несколько примеров слов, которые мы употребляем с ошибками.

Автор блога styleguide.ua обратила внимание на русские, которые нам стоит искоренить из своего ежедневного потребления. Все примеры слов она берет из цифрового пространства, то есть все слова с красным крестиком – это реальные формы употребления, которые Яна записывает и берет в рубрику.

Она привела несколько метких словосочетаний, как не нужно и как нужно писать и говорить.

Как не надо говорить – как нужно

Полупальто – півпальто;

Зйомний – знімний;

Скули – вилиці;

Кольцо – каблучка, перстень;

Слої одягу – шари одягу;

Парик – перука;

Пробор – проділ;

Загар – засмага.



Неправильное и правильное употребление слов / Фото с Instagram



Неправильное и правильное употребление слов / Фото с Instagram



Неправильное и правильное употребление слов / Фото с Instagram



Неправильное и правильное употребление слов / Фото с Instagram



Неправильное и правильное употребление слов / Фото с Instagram



Неправильное и правильное употребление слов / Фото с Instagram



Неправильное и правильное употребление слов / Фото с Instagram



Неправильное и правильное употребление слов / Фото с Instagram