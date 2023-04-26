Коллекция с украинским борщом как музой включает в себя три разновидности дизайна: борщ под рентгеном; поп-арт, вдохновленный Энди Уорхолом, и борщ как цветной образец Pantone.

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Футболки будут продаваться в кастрюле, а на их бирках будет содержаться рецепт "семейного борща" от Евгения Клопотенко - это будет стимулировать каждого покупателя на собственное творчество и эксперименты, как на кухне, так и с собственным стилем.

Андре Тан давно наблюдает за тем, насколько в мире моды растет культура "мерча" и как бывшие "уличные" и молодежные бренды стремительно занимают свое место в пантеоне "большой моды".

Его мотивацией присоединиться к коллаборации с Евгением Клопотенко было стремление сделать актуальный и современный "украинский мерч", а через него показать такой портрет "новой Украины", в которой стильные и креативные люди проявляют свои таланты и развивают собственный стиль, а также умеют ценить и готовить вкусную еду.

В Украину всегда приезжали полакомиться чем-нибудь вкусным и необычным, не похожим на другие кухни мира. Сегодня, когда Украина находится в эпицентре мирового внимания, мы хотим показать нашу страну как центр вкусной пищи, креативности, несгибаемости и самодостаточности. Наш с Евгением "борщ под рентгеном" — это этакая ДНК новейшей Украины, почитание традиций и их интеграция в мировой контекст. Украинский борщ – это Украина, как бы ни пыталась у нас его украсть вражеская россия,

– отметил Андре Тан.

Один из самых известных кулинаров Украины Евгений Клопотенко считает, что борщ — это не просто блюдо, это международно понятный и популярный символ украинской культуры, один из признаков ее самобытности. А с признанием борща частью нематериального культурного наследия ЮНЕСКО социально-культурная важность блюда и потребность в защите его наследия только выросли.

"Моя большая украинская мечта – популяризировать нашу кулинарию. Именно эта цель двигала мной, когда я подавал борщ в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Я знал, когда борщ постигнет мировую любовь, тогда его полюбят и украинцы. И вот борщ уже часть компейна ведущего украинского дизайнера "Я рад, что мы с Андре объединили наши усилия, чтобы показать, что украинское может быть модным и современным", – сказал шеф-повар.

Евгений Клопотенко снялся в стильной фотосессии с ингредиентами, входящими в борщ. Дизайнер Андре Тан также примерил одну из стильных лимитированных футболок из коллекции.



Эксклюзивная коллаборация Andre Tan x Евгений Клопотенко "Украинский борщ. Рентген"



Эксклюзивная коллаборация Andre Tan x Евгений Клопотенко "Украинский борщ. Рентген"



Эксклюзивная коллаборация Andre Tan x Евгений Клопотенко "Украинский борщ. Рентген"



Эксклюзивная коллаборация Andre Tan x Евгений Клопотенко "Украинский борщ. Рентген"



Эксклюзивная коллаборация Andre Tan x Евгений Клопотенко "Украинский борщ. Рентген"