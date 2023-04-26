Стилістка Яна Платонова відновила свою рубрику, в якій вчить підписників "стильної" українізації, оскільки в сучасній українській мові є багато запозичень з російської.

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Все це сталося через сусідство з росіянами та через тривале домінування Радянського Союзу, що супроводжувалося мовним впливом.

За тегом #простиль_ua можна знайти багато прикладів щодо неправильного вживання нами українських слів. Цього разу стилістка вирішила відновити рубрику та навела кілька прикладів слів, які ми вживаємо з помилками.

Авторка блогу styleguide.ua звернула увагу на росіянізми, які нам варто викорінити зі свого щоденного вжитку. Усі приклади слів вона бере з цифрового простору, тобто всі слова з червоним хрестиком – це реальні форми вживання, які Яна нотує та бере в рубрику

Вона навела кілька влучних словосполчень, як не треба і як потрібно писати та говорити.

Як не треба казати – як потрібно

Полупальто – півпальто;

Зйомний – знімний;

Скули – вилиці;

Кольцо – каблучка, перстень;

Слої одягу – шари одягу;

Парик – перука;

Пробор – проділ;

Загар – засмага.



Неправильне та правильне вживання слів / Фото з Instagram



Неправильне та правильне вживання слів / Фото з Instagram



Неправильне та правильне вживання слів / Фото з Instagram



Неправильне та правильне вживання слів / Фото з Instagram



Неправильне та правильне вживання слів / Фото з Instagram



Неправильне та правильне вживання слів / Фото з Instagram



Неправильне та правильне вживання слів / Фото з Instagram



Неправильне та правильне вживання слів / Фото з Instagram