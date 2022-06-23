Синий и желтый цвет этого года имеют значительное преимущество над другими цветами. А все потому, что многие знаменитости стилизуя вещи в цветах украинского флага, проявляют свою солидарность с Украиной.

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На улицах Флоренции фотографы заметили образы инфлюэнсеров в голубом, синем и желтом цветах.

Pitti Uomo – это Гластонбери в мире мужской моды. Трехдневную ярмарку мужской одежды и аксессуаров проводят дважды в год и в ее пределах представляют все: от костюмов до уличной одежды. В последний раз Pitti Uomo 101 проводили зимой.

Несмотря на то, что событие сосредоточено на вещах для мужчин, у украинских дизайнеров также есть возможность презентовать коллекции. Свои наряды представляют такие марки как Guzema, Bobkova, Litkovskaya, POUSTOVIT , а также Gunia project, Gudu, Katerina Kvit, Oberig Jewelry.



Сине-желтая мода во Флоренции / Фото с Jet Setter



Сине-желтая мода во Флоренции / Фото с Jet Setter



Сине-желтая мода во Флоренции / Фото с Jet Setter



Сине-желтая мода во Флоренции / Фото с Jet Setter



Сине-желтая мода во Флоренции / Фото с Jet Setter