Синій та жовтий колір цього року мають значну перевагу над іншими кольорами. А все тому, що багато знаменитостей стилізуючи речі в кольрах українського прапора, проявляють свою солідарність з Україною.

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На вулицях Флоренції фотографи помітили образи інфлюенсерів у блакитних, синіх та жовтих кольорах.

Pitti Uomo — це Гластонбері у світі чоловічої моди. Триденний ярмарок чоловічого одягу й аксесуарів проводять двічі на рік і в його межах представляють усе: від костюмів до вуличного одягу. Останній раз Pitti Uomo 101 проводили взимку.

Попри те, що подія зосереджена на речах для чоловіків, українські дизайнери також мають можливість презентувати колекції. Своє вбрання представляють такі марки як Guzema, Bobkova, Litkovskaya, POUSTOVIT, а також Gunia project, Gudu, Katerina Kvit, Oberig Jewelry.



Синьо-жовта мода у Флоренції / Фото з Jet Setter



Синьо-жовта мода у Флоренції / Фото з Jet Setter



Синьо-жовта мода у Флоренції / Фото з Jet Setter



Синьо-жовта мода у Флоренції / Фото з Jet Setter



Синьо-жовта мода у Флоренції / Фото з Jet Setter