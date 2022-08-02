Підборы, а не каблуки и панчохы, а не чулки: как ласково "украинизировать" ваш гардероб
Источник:инстаграмм styleguide.ua
Мы продолжаем рассказывать о том, как русские слова упорно заменили наши украинские из-за тотальной русификации во времена СССР и даже независимости Украины. Вы удивитесь, как красиво можно описывать стильные вещи, используя государственный язык.
Украинская блоггер и стилистка Яна Платонова, которая по образованию является филологом, часто делится в инстаграмме подборками слов, которые мы ежедневно используем, касающиеся гардероба. Однако эти слова часто являются русизмами, а она напоминает, как правильно называть их на украинском языке.
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Я мечтаю о том, чтобы в будущем вы могли загуглить по-украински любой запрос о стиле и одежде – и перед вами появилось много классного контента. Чтобы слова "підбори, затин, тільник" и т.д. были привычными для всех. Чтобы вести инстаграмм на украинском было круто и люди, стремясь приобщиться, пользовались переводчиками и даже пытались выучить язык,
– говорит автор блога @styleguide.ua
Такие советы отлично подойдут для тех, кто переходит с русского языка на украинский, а также для всех, кто интересуется этимологией – происхождением слов. Сохраняйте следующую подборку и "украинизируйте" свой модный словарь.
Как не надо говорить – как нужно:
- на запах – "на затин"
- каблуки – "пілбори"
- молния, замок – "змійка, блискавка"
- чулки – "панчохи"
- пройтись по магазинам – "пройтися магазинами"
- чехол – "чохол"
- карман – "кишеня"
- капюшон – "відлога, каптур, затула" (капюшон тоже можно, но это заимствованное слово)
Важно Не платок, а хустина и стебаный, а не стеганый: примеры "стильной" украинизации
Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua
Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua
Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua
Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua
Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua
Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua
Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua
Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua
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