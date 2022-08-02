Підборы, а не каблуки и панчохы, а не чулки: как ласково "украинизировать" ваш гардероб

Мы продолжаем рассказывать о том, как русские слова упорно заменили наши украинские из-за тотальной русификации во времена СССР и даже независимости Украины. Вы удивитесь, как красиво можно описывать стильные вещи, используя государственный язык.

Украинская блоггер и стилистка Яна Платонова, которая по образованию является филологом, часто делится в инстаграмме подборками слов, которые мы ежедневно используем, касающиеся гардероба. Однако эти слова часто являются русизмами, а она напоминает, как правильно называть их на украинском языке.

К теме Штаны, а не брюки и мереживо, а не кружево: примеры "стильной" украинизации

Я мечтаю о том, чтобы в будущем вы могли загуглить по-украински любой запрос о стиле и одежде – и перед вами появилось много классного контента. Чтобы слова "підбори, затин, тільник" и т.д. были привычными для всех. Чтобы вести инстаграмм на украинском было круто и люди, стремясь приобщиться, пользовались переводчиками и даже пытались выучить язык,

– говорит автор блога @styleguide.ua

Такие советы отлично подойдут для тех, кто переходит с русского языка на украинский, а также для всех, кто интересуется этимологией – происхождением слов. Сохраняйте следующую подборку и "украинизируйте" свой модный словарь.

Как не надо говорить – как нужно:

на запах – "на затин"

каблуки – "пілбори"

молния, замок – "змійка, блискавка"

чулки – "панчохи"

пройтись по магазинам – "пройтися магазинами"

чехол – "чохол"

карман – "кишеня"

капюшон – "відлога, каптур, затула" (капюшон тоже можно, но это заимствованное слово)

Важно Не платок, а хустина и стебаный, а не стеганый: примеры "стильной" украинизации



Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua



​Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua



​Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua



​Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua



​Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua



​Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua



​Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua



​Примеры "стильной" украинизации / Фото с инстаграмма @styleguide.ua

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