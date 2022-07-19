Так сложилось, что в украинском языке есть немало заимствований из русского. Со временем в нашем языке укоренилась значительная часть слов не только из-за соседства, но и из-за длительного доминирования Российской империи.
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Стилистка Яна Платонова в своем инстаграмме привела несколько примеров слов, которые мы чаще всего употребляем, когда говорим о моде. Автор блога styleguide.ua обратила внимание на русские, которые нам стоит искоренить из своего ежедневного потребления.
Филологиня привела несколько точных словосочетаний, как не нужно и как нужно писать и говорить.
- Сапоги, сапожки – чоботи, чобітки;
- Надіти сорочку – надягти сорочку;
- Заказати одяг – замовити одяг;
- Робити покупки – купувати;
- Одяг в клітинку – картатий одяг;
- Зав’язати платок – пов’язати хустину;
- Принт з піонами – принт з півоніями;
- Стьоганий – стьобаний.
Примеры "стильной" украинизации / Фото из инсатаграмма styleguide.ua
Примеры "стильной" украинизации / Фото из инсатаграмма styleguide.ua
Примеры "стильной" украинизации / Фото из инсатаграмма styleguide.ua
Примеры "стильной" украинизации / Фото из инсатаграмма styleguide.ua
Примеры "стильной" украинизации / Фото из инсатаграмма styleguide.ua
Примеры "стильной" украинизации / Фото из инсатаграмма styleguide.ua
Примеры "стильной" украинизации / Фото из инсатаграмма styleguide.ua
Примеры "стильной" украинизации / Фото из инсатаграмма styleguide.ua