Так сложилось, что в украинском языке есть немало заимствований из русского. Со временем в нашем языке укоренилась значительная часть слов не только из-за соседства, но и из-за длительного доминирования Российской империи.

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Стилистка Яна Платонова в своем инстаграмме привела несколько примеров слов, которые мы чаще всего употребляем, когда говорим о моде. Автор блога styleguide.ua обратила внимание на русские, которые нам стоит искоренить из своего ежедневного потребления.

Филологиня привела несколько точных словосочетаний, как не нужно и как нужно писать и говорить.

  • Сапоги, сапожки – чоботи, чобітки;
  • Надіти сорочку – надягти сорочку;
  • Заказати одяг – замовити одяг;
  • Робити покупки – купувати;
  • Одяг в клітинку – картатий одяг;
  • Зав’язати платок – пов’язати хустину;
  • Принт з піонами – принт з півоніями;
  • Стьоганий – стьобаний.


Примеры "стильной" украинизации / Фото из инсатаграмма styleguide.ua


Примеры "стильной" украинизации / Фото из инсатаграмма styleguide.ua


Примеры "стильной" украинизации / Фото из инсатаграмма styleguide.ua


Примеры "стильной" украинизации / Фото из инсатаграмма styleguide.ua


Примеры "стильной" украинизации / Фото из инсатаграмма styleguide.ua


Примеры "стильной" украинизации / Фото из инсатаграмма styleguide.ua


Примеры "стильной" украинизации / Фото из инсатаграмма styleguide.ua


Примеры "стильной" украинизации / Фото из инсатаграмма styleguide.ua