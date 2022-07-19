Так склалося, що в українській мові є чимало запозичень з російської. З часом у нашій мові вкорінилася значна частина слів не лише через сусідство, але й через тривале домінування Російської імперії.

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Стилістка Яна Платонова у своєму інстаграмі навела кілька прикладів слів, які ми найчастіше вживаємо коли говоримо про моду. Авторка блогу styleguide.ua звернула увагу на росіянізми, які нам варто викорінити зі свого щоденного вжитку.

Філологиня навела кілька влучних словосполчень, як не треба і як потрібно писати та говорити.

Сапоги, сапожки – чоботи, чобітки ;

; Надіти сорочку – надягти сорочку ;

; Заказати одяг – замовити одяг ;

; Робити покупки – купувати ;

; Одяг в клітинку – картатий одяг ;

; Зав’язати платок – пов’язати хустину ;

; Принт з піонами – принт з півоніями ;

; Стьоганий – стьобаний.



Приклади "стильної" українізації / Фото з інсатаграму styleguide.ua



Приклади "стильної" українізації / Фото з інсатаграму styleguide.ua



Приклади "стильної" українізації / Фото з інсатаграму styleguide.ua



Приклади "стильної" українізації / Фото з інсатаграму styleguide.ua



Приклади "стильної" українізації / Фото з інсатаграму styleguide.ua



Приклади "стильної" українізації / Фото з інсатаграму styleguide.ua



Приклади "стильної" українізації / Фото з інсатаграму styleguide.ua



Приклади "стильної" українізації / Фото з інсатаграму styleguide.ua