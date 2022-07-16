26-летняя трендсеттер стала лицом новой капсульной коллекции Puma под названием Flutur. Коллаборация со спортивным брендом для певицы второй. В этот раз она посвящена рейв-культуре 1990-х годов.

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На фотографиях Дуа Липа позирует в ярких топах, шортах, лонгсливах, леггинсах, футболках и миниплатьях. Главной изюминкой ее аутфитов стали именно украшения.

Перед камерой фотографа знаменитость позировала в кольце украинского бренда POCHE с ярким розовым элементом.

Кольцо входит в коллекцию Playground, которую марка создала, чтобы погрузиться в воспоминания детства. Коллекция родилась из общего желания создавать ювелирные изделия, которые были бы такими же как в прет-а-порте, и сохраняли тот же уровень мастерства и тщательного внимания к деталям.

Коллекция Playground содержит уникальные и особенные изделия с яркими цветами и смешиванием различных материалов.

Какие знаменитости выбирали украшения от украинских брендов

На Каннском кинофестивале в украшении украинского бренда Guzema Fine Jewelry появилась Мила Йовович. Аксессуар из патриотической коллекции FREEDOM в сине-желтом цвете актрисе подарила украинская модель Алина Байкова.



Мила Йовович в украшении от украинского бренда / Фото из Vogue

Еще раньше Анджелина Джоли продемонстрировала кольцо с изображением карты Украины. Серебряное украшение подарил Анджелине украинский ювелирный завод "ОНИКС".



Анджелина Джоли в украшении от украинского бренда / Фото с Instagram