Українська блогерка та стилістка Яна Платонова, яка за освітою є філологом, часто ділиться в інстаграмі добірками слів, які ми щоденно використовуємо, що стосуються гардеробу. Проте ці слова часто є росіянізмами, а вона нагадує, як правильно називати їх українською.

До теми Штани, а не брюки і мереживо, а не кружево: приклади "стильної" українізації

Я мрію про те, щоб в майбутньому ви могли заґуґлити українською будь-який запит про стиль та одяг – і перед вами з'явилося багато класного контенту. Щоб слова підбори, затин, тільник тощо були звичними для всіх. Щоб вести інстаграм українською було круто і люди, прагнучи долучитися, користувалися перекладачами і навіть намагалися вивчити мову,

– каже авторка блогу @styleguide.ua

Такі поради чудово підійдуть для тих, хто переходить з російської мови на українську, а також усім, хто цікавиться етимологією – походженням слів. Зберігайте наступну добірку і "українізуйте" свій модний словничок.

Як не треба казати – як потрібно:

на запах – на затин

каблуки – підбори

молнія, замок – змійка, блискавка

чулки – панчохи

пройтися по магазинам – пройтися магазинами

чехол – чохол

карман – кишеня

капюшон – відлога, каптур, затула (капюшон теж можна, але це запозичене слово)

Важливо Не платок, а хустина і стьобаний, а не стьоганий: приклади "стильної" українізації



Приклади "стильної" українізації / Фото з інстаграму @styleguide.ua



​Приклади "стильної" українізації / Фото з інстаграму @styleguide.ua



​Приклади "стильної" українізації / Фото з інстаграму @styleguide.ua



​Приклади "стильної" українізації / Фото з інстаграму @styleguide.ua



​Приклади "стильної" українізації / Фото з інстаграму @styleguide.ua



​Приклади "стильної" українізації / Фото з інстаграму @styleguide.ua



​Приклади "стильної" українізації / Фото з інстаграму @styleguide.ua



​Приклади "стильної" українізації / Фото з інстаграму @styleguide.ua

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