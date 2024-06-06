Дизайнеры представили на лето 3 главные пляжные сумки, которые являются универсальными. С ними можно отправиться на шопинг, вечеринку или пляж.

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Плетеный шоппер

Такой стильный шопер является довольно практичным и одним из обязательных атрибутов лета. Обращайте внимание на полосатые или яркие шоперы, которые имеют привлекательный вид. Если же вы любите классические цвета, тогда делайте ставку на черный или молочный цвет.



Модные сумки на лето 2024 / Фото Vogue

Соломенная сумка с кожаными вставками

Такая сумка занимает первое место среди всех самых желанных сумок на лето. Инфлюенсеры охотно создают с такой сумкой образы для пляжных или городских прогулок. Соломенная сумка хорошо сочетается со свободными платьями и биркенштоками. А особую изюминку придаст шляпа.



Стильные сумки на лето 2024 / Фото Vogue

Сетка

Такая сумка больше всего ассоциируется с морским сезоном. Они привлекают к себе внимание, поскольку являются полностью прозрачными. Именно поэтому такое изделие подойдет для пляжа, поскольку в шопер можно поместить купальник, очки, сменный наряд и тому подобное.



Красивые сумки на лето 2024 / Фото Vogue

Оверсайз-шоппер в полоску

Сумка оверсайз прекрасно подходит для тех людей, которые нуждаются в много места. Модными считаются черные и яркие сумки, с полосками, логотипом бренда или полосатые разноцветные модели.



Стильные сумки на лето 2024 / Фото Vogue

Любая сумка способна завершить наш образ и сделать его более совершенным. Именно поэтому важно иметь в своем арсенале несколько вариантов этого аксессуара, без которого девушкам не обойтись. Именно поэтому советуем присмотреться к нескольким другим видам сумокнескольким другим видам сумок, которые собирают комплименты.