Дизайнеры ежегодно создают что-то новое, впрочем сумки на лето имеют свой определенный стиль и не выходят из моды на протяжении многих лет. Если же вы хотите сменить сумку или пополнить коллекцию, советуем обратить внимание на несколько вариантов, которые всегда будут актуальными.

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Плетеная кожа

Сумки из плетеной кожи несколько напоминают соломенные сумки, поэтому идеально подходят в летнее время года. Выбирайте любые цвета, которые вам нравится и сочетайте с летними, легкими вещами.

Структурированная рафия

Летом популярны сумки-корзины. Они изящные и имеют определенный шарм, поэтому прекрасно подходят к льняным платьям, костюмов или любых других вещей из гардероба на теплое время года.

Белые тона

Сумка белого цвета является универсальной. Летом мы носим часто наряды в белых оттенках, поэтому вы сможете дополнять ею множество аутфитов. Это беспроигрышный вариант, поскольку именно белые цвета чаще всего доминируют в летний сезон.

Соломенная сумка

Раньше с такими сумками ходили на базар за овощами и фруктами, потом их начали брать на пляж, а сейчас носят в сочетании с городскими образами. Такая сумка является широкой, поэтому станет хорошей альтернативой шоперам.

Также летние образы можно сочетать базовыми сумками, которые ничем не уступают летним вариантам. Важно только грамотно подбирать сумку под каждый свой образ.