Дизайнери кожного року створюють щось нове, втім сумки на літо мають свій певний стиль та не виходять з моди впродовж багатьох років. Якщо ж ви хочете змінити сумку чи поповнити колекцію, радимо звернути увагу на кілька варіантів, які завжди будуть актуальними.

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Плетена шкіра

Сумки з плетеної шкіри дещо нагадують солом’яні сумки, тому ідеально підходять в літню пору року. Обирайте будь-які кольори, які вам до вподоби та поєднуйте з літніми, легкими речами.

Структурована рафія

Влітку популярними є сумки-кошики. Вони витончені та мають певний шарм, тому чудово пасують до лляних суконь, костюмів чи будь-яких інших речей з гардероба на теплу пору року.

Білі тони

Сумка білого кольору є універсальною. Влітку ми носимо часто вбрання в білих відтінках, тому ви зможете доповнювати нею безліч аутфітів. Це безпрограшний варіант, оскільки саме білі кольори найчастіше домінують у літній сезон.

Солом’яна сумка

Раніше з такими сумками ходили на базар за овочами та фруктами, потім їх почали брати на пляж, а зараз носять в поєднанні з міськими образами. Така сумка є широкою, тож стане гарною альтернативою шоперам.

Також літні образи можна поєднувати базовими сумками, які нічим не поступаються літнім варіантам. Важливо лише грамотно підбирати сумку під кожен свій образ.