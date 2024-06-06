Дизайнери представили на літо 3 головні пляжні сумки, які є універсальними. З ними можна вирушити на шопінг, вечірку чи пляж.

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Плетений шопер

Такий стильний шопер є доволі практичним та одним із обов’язкових атрибутів літа. Звертайте увагу на смугасті чи яскраві шопери, які мають привабливий вигляд. Якщо ж ви любите класичні кольори, тоді робіть ставку на чорний чи молочний колір.



Модні сумки на літо 2024 / Фото Vogue

Солом’яна сумка зі шкіряними вставками

Така сумка посідає перше місце серед всіх найбажаніших сумок на літо. Інфлюенсерки залюбки створюють з такою сумкою образи для пляжних чи міських прогулянок. Солом’яна сумка добре поєднується з вільними сукнями та біркенштоками. А особливої родзинки надасть капелюх.



Стильні сумки на літо 2024 / Фото Vogue

Сітка

Така сумка найбільше асоціюється з морським сезоном. Вони привертають до себе увагу, оскільки є повністю прозорими. Саме тому такий виріб підійде для пляжу, оскільки в шопер можна помістити купальник, окуляри, змінне вбрання тощо.



Красиві сумки на літо 2024 / Фото Vogue

Оверсайз-шопер у смужку

Сумка оверсайз чудово підходить для тих людей, які потребують багато місця. Модними вважаються чорні та яскраві сумки, зі смужками, логотипом бренду чи смугасті різнобарвні моделі.



Стильні сумки на літо 2024 / Фото Vogue

Будь-яка сумка здатна довершити наш образ та зробити його вдосконалішим. Саме тому важливо мати у своєму арсеналі кілька варіантів цього аксесуара, без якого дівчатам не обійтися. Саме тому радимо придивитися до кількох інших видів сумок, які збирають компліменти.