Как выглядят самые модные платья зимы: изысканные образы
Источник:Who What Wear
Дизайнеры все чаще стали обращаться к ностальгическим образам, удачно сочетающимся с современными тенденциями. Модные платья на зимний период состоят из актуальных цветов, однако отсылаются к характерным винтажным изделиям.
Пока мы находимся на волне денима, дизайнеры ввели на зиму длинные джинсовые платья, шелковые платья, цветочные мотивы и гороховый принт.
Читайте также 8 эффектных цветов на осенне-зимний сезон: на что нужно обратить внимание
Голливудский гламур
Зимние тенденции включают в себя длину, перья, цветочные аппликации и многое другое. Актуальны будут смелые платья, которые мы обязательно захотим носить еще в предстоящем весенне-летнем сезоне.
Самые популярные платья зимы / Фото Pinterest
Готика
Зимой актуальны будут темные цветочные мотивы. Платья подойдут для любящих флористический принт, который лишен цвета палитр.
Самые популярные платья зимы / Фото Pinterest
Горошек
Этот принт вернет нас в 1950-е годы. Горошек зимой снова будет доминировать. Делайте свой выбор на мини и макси платьях.
Самые популярные платья зимы / Фото Pinterest
Длинный деним
Деним стал самым популярным аксессуаром в 2023 году. Вы найдете множество фасонов – от легких и свободных моделей до обжатых.