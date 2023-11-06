Пока мы находимся на волне денима, дизайнеры ввели на зиму длинные джинсовые платья, шелковые платья, цветочные мотивы и гороховый принт.

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Голливудский гламур

Зимние тенденции включают в себя длину, перья, цветочные аппликации и многое другое. Актуальны будут смелые платья, которые мы обязательно захотим носить еще в предстоящем весенне-летнем сезоне.



Самые популярные платья зимы / Фото Pinterest

Готика

Зимой актуальны будут темные цветочные мотивы. Платья подойдут для любящих флористический принт, который лишен цвета палитр.



Самые популярные платья зимы / Фото Pinterest

Горошек

Этот принт вернет нас в 1950-е годы. Горошек зимой снова будет доминировать. Делайте свой выбор на мини и макси платьях.



Самые популярные платья зимы / Фото Pinterest

Длинный деним

Деним стал самым популярным аксессуаром в 2023 году. Вы найдете множество фасонов – от легких и свободных моделей до обжатых.



Самые популярные платья зимы / Фото Pinterest