Поки ми ще перебуваємо на хвилі деніму, дизайнери запровадили на зиму довгі джинсові сукні, шовкові плаття, квіткові мотиви та гороховий принт.

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Голлівудський гламур

Зимові тенденції включають в себе довжину, пір’я, квіткові аплікації та багато чого іншого. Актуальними будуть сміливі сукні, які ми обов’язково захочемо носити ще в майбутньому весняно-літньому сезоні.



Найпопулярніші сукні зими / Фото Pinterest

Готика

Взимку актуальними будуть темні квіткові мотиви. Сукні підійдуть для тих, хто любить флористичний принт, який позбавлений кольору палітр.



Найпопулярніші сукні зими / Фото Pinterest

Горошок

Цей принт поверне нас у 1950-ті роки. Горошок взимку знову буде домінувати. Робіть свій вибір на міні та максі сукнях.



Найпопулярніші сукні зими / Фото Pinterest

Довгий денім

Денім став найпопулярнішим аксесуаром 2023 року. Ви знайдете безліч фасонів – від легких та вільних моделей до обтислих.



Найпопулярніші сукні зими / Фото Pinterest