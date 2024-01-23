Девушки всегда особенно трепетно ждут День Валентина, потому и подготовиться надо заранее. Если вы собираетесь с любимым на праздничный ужин в ресторан, то выберите элегантное платье, которое придаст особое романтическое настроение.

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За Леони Ганне следят в инстаграмме почти 5 миллионов поклонников, поэтому она как настоящая инфлюэнсерша является лидером мыслей и трендсеттеркой, которая демонстрирует на себе модные тенденции и учит стильно одеваться.

Профиль блондинки – настоящий клондайк невероятных образов на любое праздничное событие. Известная манекенщица примеряла на себе уже сотни образов с платьями разных фасонов и длин, впрочем остановим свое внимание на элегантных вариантах, которые вы охотно сможете надеть в ресторан.

Платье с блестками

Такие платья особенно популярными становятся в новогодний сезон, впрочем, не стоит от них отказываться в самый романтичный день года. Платья с блестками выглядят неотразимо, особенно, если добавить к ним перчатки или сумку с сердечком, как это сделала Леони Ганне.

Черно-белое платье

Сочетание этих двух цветов – вечная классика, которая не выйдет из моды. Выбирайте на 14 февраля платье в похожем фасоне с сочетанием длинных атласных перчаток, чокера и объемных серьг. Помните, что аксессуары всегда играют очень немаловажную роль в создании праздничного образа.

Платье с цветочной аппликацией

Красные платья всегда имели особую популярность в День Валентина, а в этом году они станут настоящим мастхевом для каждой девушки. Все благодаря тому, что цвет стал невероятно популярен еще в осеннем сезоне и не потеряет своей актуальности в этом сезоне.

Вместо минималистического платья простого кроя, делайте ставку на платье с объемной цветочной аппликацией.

Платье металлик

Чтобы добавить образ немного необычного вайбу, попробуйте зачесать волосы в высокий пучок. К нему наденьте платье в размере мини с глубоким вырезом в зоне декольте и завершите его металлизированной обувью в тон. Гарантируем, такой образ вам и любимому запомнится надолго.

Платье с объемными рукавами

Такое платье придает сексуальности благодаря обнажению плеч. А вот объемные рукава будут отвечать за праздничность. Чтобы воспроизвести нежный образ, как у Леони Ганне, соберите волосы и зафиксируйте их в маленький пучок.