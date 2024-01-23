Дівчата завжди особливо трепетно чекають на День Валентина, тому й підготуватися треба заздалегідь. Якщо ви збираєтеся з коханим на святкову вечерю в ресторан, то оберіть елегантну сукню, яка додасть особливого романтичного настрою.

До теми Що одягнути на День Валентина: романтичні образи для натхнення

За Леоні Ганне стежать в інстаграмі майже 5 мільйонів прихильників, тож вона як справжня інфлюенсерка є лідеркою думок та трендсеттеркою, яка демонструє на собі модні тенденції та вчить стильно одягатися.

Профіль білявки – справжній клондайк неймовірних образів на будь-яку святкову подію. Відома манекенниця приміряла на собі вже сотні образів з сукнями різних фасонів та довжин, втім зупинимо свою увагу на елегантних варіантах, які ви залюбки зможете одягнути в ресторан.

Сукня з лелітками

Такі плаття особливо популярними стають в новорічний сезон, втім не варто від них відмовлятися в найромантичніший день року. Сукні з лелітками виглядають чарівно, особливо, якщо додати до них рукавички чи сумку з сердечком, як це зробила Леоні Ганне.

Чорно-біла сукня

Поєднання цих двох кольорів – вічна класика, яка не вийде з моди. Обирайте на 14 лютого плаття у схожому фасоні з поєднанням довгих атласних рукавиць, чокера та об’ємних сережок. Пам’ятайте, що аксесуари завжди відіграють дуже важливу роль у створенні святкового образу.

Сукня з квітковою аплікацією

Червоні сукні завжди мали особливу популярність на День Валентина, а цього року вони стануть справжнім мастхевом для кожної дівчини. Все завдяки тому, що колір став неймовірно популярним ще в осінньому сезоні та не втратить своєї актуальності цього сезону.

Замість мінімалістичної сукні простого крою, робіть ставку на плаття з об’ємною квітковою аплікацією.

Сукня металік

Щоб додати образу трохи незвичного вайбу, спробуйте зачесати волосся у високий пучок. До нього одягніть сукню в розмірі міні з глибоким вирізом в зоні декольте та довершіть її металізованим взуттям в тон. Гарантуємо, такий образ вам та коханому запам’ятається надовго.

Сукня з об’ємними рукавами

Таке плаття додає сексуальності завдяки тому, що оголює плечі. А от об’ємні рукави відповідатимуть за святковість. Щоб відтворити ніжний образ як у Леоні Ганне, зберіть волосся та зафіксуйте його в маленький пучок.